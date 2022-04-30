سيارات طائرة لنقل زوار معرض إكسبو 2025 في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تخطط اليابان لتقديم سيارات طائرة لنقل الناس إلى المعرض العالمي لعام 2025 في مدينة أوساكا.

ستنقل المركبات الزوار بين جزيرة يومشيما الاصطناعية، التي ستستضيف معرض أوساكا إكسبو، والمواقع القريبة مثل مطار كانساي الدولي في محافظة أوساكا ومطار كوبي في محافظة هيوغو المجاورة.

تهدف الخطة إلى تقديم مناظر جميلة لمنطقة كانساي الحضرية بما في ذلك أوساكا وبحر سيتو الداخلي قبالة غرب اليابان للعديد من الناس ، بالإضافة إلى تحفيز انتشار السيارات الطائرة في جميع أنحاء البلاد.

على الرغم من عدم وجود تعريف واضح لماهية السيارة الطائرة، إلا أنه يشير إلى مركبة تقع في منتصف الطريق بين طائرة بدون طيار وطائرة هليكوبتر. إنها قادرة على الإقلاع والهبوط عموديًا وهي تعمل بالكهرباء.

يقوم المطورون بشكل أساسي في اليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية بتطوير مركبات يمكنها استيعاب ما يقرب من شخصين إلى خمسة أشخاص.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)