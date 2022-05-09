الشركات اليابانية تقدم خيارات جديدة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - طورت الشركات اليابانية منتجات وخدمات جديدة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام على الاستمتاع بوجبات الطعام نفسها التي يقدمها أفراد العائلة والأصدقاء.

تهدف هذه الخطوات أيضًا إلى تخفيف عبء إعداد وجبات الطعام للأشخاص الذين يعانون من الحساسية في المنزل.

في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أطلقت شركة Kyocera Corp كبرى شركات تصنيع الأجزاء الإلكترونية، خدمة توفر مجموعات وجبات فاخرة سهلة الصنع للمنازل في أعياد الميلاد والأيام الخاصة الأخرى. يتم تحديد قوائم محددة من خلال التشاور مع العملاء حول الحساسية والتفضيلات. كما تمنح الخدمة العملاء متعة مثل تزيين الكعك بأنفسهم.

السعر الأساسي المحدد هو 6800 ين للفرد باستثناء رسوم التوصيل، مع تخفيض المبلغ إلى 3200 ين لكل مدرسة ابتدائية وطفل أصغر سنًا. حتى الآن، استخدمت حوالي 120 مجموعة الخدمة وفقًا للشركة.

هذه الخدمة هي الأولى في سلسلة من المشاريع الجديدة التي وضعتها كيوسيرا بناءً على الأفكار التي طلبها الموظفون لمعالجة المشكلات الاجتماعية. قبل الإطلاق الكامل للخدمة، ستبدأ الشركة المبيعات عبر الإنترنت للأطباق والحلويات حسب الطلب في منتصف شهر مايو/ أيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)