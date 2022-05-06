اليابانيون يتبرعون لمساعدة الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - يستخدم عدد متزايد من الحكومات المحلية في اليابان نظام التبرع الضريبي ”فوروساتو نوزاي“ لدعم الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي.

تقبل محافظة هيوغو الغربية الأوكرانيين الفارين من الحرب، وتقدم لهم رسوم الإقامة حتى يؤمنوا نفقات المعيشة والسكن، من خلال جمع الأموال اللازمة من خلال نظام التبرع الضريبي.

مع التبرعات التي تبدأ من 1000 ين، جمعت المحافظة حوالي 48 مليون ين حتى 25 أبريل/ نيسان. ولا تقدم أي هدايا مقابل أولئك الذين يقدمون تبرعات بموجب النظام.

وقال مسؤول في المحافظة ”لا نريد إخفاء الغرض من جمع التبرعات“. سيتم استخدام كل الأموال التي تم جمعها لدعم الأوكرانيين.

تدعم مدينة تاكاساكي في محافظة غونما، شمال غرب طوكيو، والتي استضافت أعضاء المنتخب البولندي خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو الصيف الماضي، مدينة بوزنان البولندية التي تقبل الأوكرانيين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)