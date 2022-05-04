كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

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سيوؤل / روما- (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من مطار بيونغ يانغ سونان الدولي باتجاه بحر اليابان يوم الأربعاء، وفقا لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

من المعتقد أن الصاروخ سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بعد أن قطع حوالي 500 كيلومتر بينما وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ حوالي 800 كيلومتر، وفقًا لما ذكره ماكوتو أونيكي وزير الدفاع الياباني.

وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، الذي يقوم بزيارة إلى أوروبا، للصحفيين في روما إن إطلاق الصاروخ ”غير مقبول على الإطلاق“ لأنه يهدد ”السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي“.

وقال كيشيدا ”سنفعل كل شيء من أجل سلامة الشعب الياباني بينما نواصل التعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم“.

جاء إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي قبل إطلاق الإدارة الجديدة في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل بقيادة يون سوك يول الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في 9 مارس/ آذار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)