الحكومة اليابانية تدعم الصناعات الدفاعية

أخبار اليابان

طوكيو-(جيجي برس) - بدأت الحكومة اليابانية في دعم الصناعات الدفاعية حيث أن الشركات المحلية كانت توقف بشكل متزايد بناء المعدات لقوات الدفاع الذاتي بسبب هوامش الربح المنخفضة.

وتشعر الحكومة بالقلق من أن عمليات الانسحاب من قبل هذه الشركات، المسؤولة أيضًا عن صيانة المعدات لقوات الدفاع الذاتي في حالة نشوب صراع مسلح، ستضر بشكل مباشر بالقدرة الدفاعية لليابان.

في السنوات القليلة الماضية، خرجت العديد من الشركات اليابانية الكبرى التي تلقت طلبات معدات مباشرة من وزارة الدفاع من الصناعة.

في عام 2021، أوقفت شركة Mitsui E&S لبناء السفن تصنيع السفن لقوات الدفاع الذاتي، بينما قامت شركة Sumitomo Heavy Industries Ltd بالانسحاب من العمليات التي تنطوي على مدافع رشاشة جديدة.

قررت شركة Daicel Corp في عام 2020 وقف تصنيع مقاعد الطائرات الحربية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)