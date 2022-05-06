انخفاض عدد الأطفال في اليابان للعام الحادي والأربعين على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية يوم الخميس إن عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا في اليابان انخفض بمقدار 250 ألفًا عن العام السابق ليصل إلى 14.65 مليون نسمة، وهو ما يمثل العام الحادي والأربعين على التوالي من التراجع قبل الاحتفال يوم الطفل في البلاد.

أحدث رقم وهو الأدنى منذ أن بدأت البيانات المقارنة في عام 1950، هو تذكير جديد ببطء معدل المواليد في اليابان.

وانخفضت نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا إلى إجمالي عدد سكان البلاد إلى 11.7٪، بانخفاض للعام 48 على التوالي.

اليابان لديها أدنى نسبة من بين 35 دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليونًا أو أكثر، وفقًا للتقرير السنوي الديمغرافي للأمم المتحدة لعام 2020 ومصادر أخرى.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه من بين عدد الأطفال المقدر في اليابان كان 7.51 مليون من الأولاد، و 7.15 مليون من الفتيات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)