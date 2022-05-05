روسيا تفرض حظر دخول إلى أراضيها على 63 يابانيا من بينهم رئيس وزراء اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، حظر دخول 63 يابانياً من بينهم رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، انتقاما من عقوبات الحكومة اليابانية ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومن بين اليابانيين الـ 63 وزير شؤون مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، ووزير المالية شونيتشي سوزوكي ، ووزير الدفاع نوبوؤ كيشي، ووزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا.

ومن بينهم أيضًا أعضاء في الصحافة، مثل تسونوئي واتانابي رئيس تحرير صحيفة يومييوري اليومية \، وأولئك الذين شاركوا في حملة عودة أربع جزر تحت سيطرة روسيا، والتي تسميها اليابان الأراضي الشمالية.

وفي حديثه إلى الصحفيين في روما، رفض كيشيدا حظر دخول روسيا ووصفه بأنه ”غير مقبول تمامًا“، قائلاً إن روسيا ”مسؤولة بالكامل“ عن الوضع الحالي.

واقترح أن تدرس اليابان فرض عقوبات إضافية على روسيا بينما تتعاون مع المجتمع الدولي وشركائها في مجموعة الدول السبع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)