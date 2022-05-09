اليابان تسجل 40 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أكدت اليابان 42538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، وهو أول عدد يومي يتجاوز 40 ألف حالة في 10 أيام وزيادة قدرها 15583 حالة عن الأسبوع السابق.

وانخفض عدد المصابين بأعراض خطيرة ستة أشخاص منذ يوم السبت إلى 159 حالة، في حين تم تأكيد 26 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا.

في طوكيو تم تأكيد 4711 حالة جديدة، بزيادة 1550 حالة عن الأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن ست حالات وفيات جديدة.

انخفض متوسط الحالات الجديدة في طوكيو لمدة سبعة أيام بنسبة 24.9٪ مقارنة بالأسبوع السابق إلى 3182.9 حالة. كان هناك ثمانية مرضى مصابين بأعراض خطيرة، دون تغيير عن يوم السبت.

سجلت محافظة كاغاوا رقما قياسيا بلغ 510 حالات جديدة.

(النض الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)