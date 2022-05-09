اليابان تحظر استيراد النفط من روسيا من حيث المبدأ

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في قمة مجموعة السبعة التي عقدت في الساعات الأولى من يوم الإثنين بتوقيت اليابان أن بلاده ستحظر، من حيث المبدأ، واردات النفط الروسي كجزء من العقوبات الإضافية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصرح للصحفيين في وقت لاحق بأن حظر الاستيراد سيتم تنفيذه على مراحل في ضوء الآثار المحتملة للإجراء على الاقتصاد.

في القمة التي عقدت عبر الإنترنت، قال كيشيدا إن اليابان تعتمد بشكل كبير على الدول الأخرى في موارد الطاقة. في حين أن الحظر النفطي سيكون قاسياً على البلاد، فمن الأهمية بمكان الآن أن تعمل دول مجموعة السبع ككيان واحد، كما أخبر رئيس الوزراء نظرائه في مجموعة السبع.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتب رئاسة الوزراء صباح يوم الاثنين ”في الوقت الذي تسود فيه مخاوف من تصدع النظام الدولي، فإن وحدة المجتمع الدولي مهمة“، سعيا لفهم قرار اليابان بالانضمام إلى مبادرة حظر النفط الروسي.

وأضاف رئيس الوزراء ”سنقوم بالتخلص التدريجي من وارداتنا بمرور الوقت بطرق تقلل من الآثار السلبية للإجراء على حياة الناس وأنشطة الأعمال“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)