موظفو وزارة البيئة اليابانية يؤيدون حملة ”كول بيز“ لتوفير الكهرباء في أماكن العمل

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهر موظفو وزارة البيئة اليابانية للصحافة يوم الإثنين جهودهم لمتابعة حملة ”كول بيز“ لتوفير الطاقة في أماكن العمل.

تأمل الوزارة، حاملة لواء المبادرة، أن تساعد مشاركة العديد من الأشخاص في الحملة اليابان على تحقيق هدف الحكومة المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد بشكل فعال إلى الصفر بحلول عام 2050.

تدعو الحملة الأشخاص إلى حضور العمل بزي عمل غير رسمي خلال الأشهر الحارة، من أجل السماح بضبط درجات حرارة مكيفات الهواء في المكاتب على 28 درجة مئوية مما يوفر الكهرباء.

مع اختلاف المناخ في اليابان من مكان إلى آخر قررت الوزارة عدم تحديد فترة شاملة للحملة هذا العام.

على الرغم من أن الجو كان باردًا وغائمًا في منطقة كاسوميغاسيكي الحكومية في طوكيو صباح يوم الاثنين، فقد شوهد العمال في مكتب الوزارة الذين يروجون لأسلوب حياة منزوع الكربون يرتدون قمصان بولو أو قمصان تقليدية بأكمام قصيرة من محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)