اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على وقف تدهور العلاقات الثنائية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - اتفق وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي وبارك جين، الذين من المقرر أن يصبح وزير لخارجية كوريا الجنوبية، يوم الاثنين على أن بلديهما يجب ألا يدعا العلاقات الثنائية تزداد سوءًا.

شارك الاثنان الرأي في جلسة عشاء في سيوؤل استمرت حوالي ساعتين. يزور هاياشي عاصمة كوريا الجنوبية لحضور حفل تنصيب الرئيس يون سوك يول يوم الثلاثاء كمبعوث خاص لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو

اتفق الوزيران على إجراء محادثات رفيعة المستوى بين حكومتيهما في وقت مبكر لحل القضايا المعلقة بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمال السابقين وقت الحرب وقضية نساء المتعة.

يتمثل موقف اليابان الأساسي في أن قضية العمل في زمن الحرب قد تم حلها بموجب الاتفاقية الثنائية لعام 1965 بشأن الملكية والمطالبات التي تم التوصل إليها عندما قام البلدان بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقال هاياشي لبارك داعيًا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل كوريا الجنوبية ”من الضروري تطوير العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية على أساس العلاقات الودية والتعاونية التي تم بناؤها منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية عام 1965“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)