اليابان تجمد أصول رئيس الوزراء الروسي و140 آخرين

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء تجميد أصول رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين و 140 فردًا آخر كجزء من عقوبات طوكيو الإضافية ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.

كما قررت طوكيو حظر الصادرات إلى 71 منظمة، بما في ذلك تلك العاملة في صناعة السفن وصناعات الكمبيوتر.

ومن بين الأفراد الذين تمت إضافتهم إلى قائمة تجميد الأصول مسؤولون من الحكومة الروسية وجماعات مسلحة موالية لروسيا في دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي ”نشعر بصدمة شديدة لرؤية الدمار وشدة الأزمة الإنسانية والدمار الهائل في كل مدينة أوكرانية“ التي وقعت ضحية للعدوان الروسي.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة ”سنعمل مع دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأخرى لزيادة الضغط على روسيا“. تضم مجموعة ال 7 بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)