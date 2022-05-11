مستشفى يكشف عن الولادة السرية الثانية في اليابان

أخبار اليابان

كوماموتو - (جيجي برس) - قالت مستشفى جيكي بمحافظة كوماموتو يوم الأربعاء إن امرأة أنجبت طفلاً دون الكشف عن هوية الأب في الحالة الثانية لما يسمى بالولادة السرية في اليابان.

أنجبت امرأة من خارج محافظة جنوب غرب اليابان الطفل الشهر الماضي باستخدام نظام الولادة السري بالمستشفى، والذي يسمح للنساء بالكشف عن هويتهن فقط لموظفي المستشفى عند الولادة.

وقالت المستشفى في مدينة كوماموتو، عاصمة المحافظة إن المرأة التي غادرت المستشفى بالفعل ترغب في استخدام نظام الولادة السري. لقد تركت نسخًا من بطاقة الهوية الخاصة برقمي الضمان الاجتماعي وبطاقة التأمين الصحي في المستشفى. الطفل الآن تحت رعاية المستشفى. الأم تفكر في طرح الطفل للتبني.

وقال رئيس المستشفى تاكيشي هاسودا في مؤتمر صحفي ”قد يكون من الصعب قول ذلك، لكنها لن تتمكن على الأرجح من تربية الطفل بنفسها“.

في ديسمبر/ كانون الأول 2019 أعلن مستشفى جيكي عن إدخال نظام الولادة السري للمساعدة في منع النساء من الولادة بمفردهن في المنزل أو في أماكن أخرى. سيحصل الأطفال المولودين بموجب هذا الترتيب على الحق في معرفة التفاصيل حول ولادتهم في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)