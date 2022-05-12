اليابان تدرس مضاعفة الحد الأقصى للزوار الأجانب إلى 20 ألف شخص يوميا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ذكرت مصادر حكومية اليوم الأربعاء أن الحكومة اليابانية سترفع الحد الأقصى اليومي لعدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد إلى حوالي 20 ألفًا من 10 آلاف حاليًا في الشهر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لإجراء مشروع تجريبي لفتح الحدود بشكل كامل أمام السياح الأجانب، بحسب المصادر.

في خطاب ألقاه في لندن يوم الخميس قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو الذي وصف ذات مرة إجراءات مراقبة الحدود اليابانية بأنها ”الأكثر صرامة“ بين مجموعة الدول السبع الكبرى، إن الإجراءات سيتم تخفيفها بحلول يونيو/ حزيران بحيث يصبح الدخول إلى اليابان سلسا كما هو الحال في دول مجموعة السبع الأخرى.

جاءت تصريحاته في أعقاب سيل من الشكاوى حول قيود اليابان الصارمة للغاية على الحدود بسبب فيروس كورونا من قبل ممثلي الأعمال إلى كيشيدا خلال رحلاته الأخيرة إلى الخارج.

في ديسمبر من العام الماضي ، عندما بدأ متحور أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا الجديد بالانتشار في البلاد، خفضت الحكومة حد الدخول اليومي إلى حوالي 3500. لكن تم رفع السقف على مراحل بعد ذلك إلى حوالي 10000 في 10 أبريل/ نيسان، على أساس أن متحور أوميكرون أقل عرضة للتسبب في أعراض حادة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)