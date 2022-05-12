قادة اليابان والاتحاد الأوروبي يؤكدون التعاون بشأن العقوبات المفروضة على روسيا

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طوكيو- (جيجي برس) - أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والقادة الزائرون من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس التعاون بشأن العقوبات المفروضة على روسيا التي تواصل عدوانها العسكري على أوكرانيا.

في اجتماع عقد في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو، اتفق كيشيدا وزعماء الاتحاد الأوروبي - رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - على أهمية تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، على ما يبدو مع الأخذ في الاعتبار الصين، التي تكثف أنشطة الهيمنة.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن ”اليابان ستعمل مع أعضاء مجموعة السبعة الآخرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لتنفيذ عقوبات قوية ضد روسيا وتعزيز الدعم لأوكرانيا“.

كان هذا هو الاجتماع الثامن والعشرون الدوري بين زعماء اليابان والاتحاد الأوروبي. وكانت جلسة الخميس أول قمة بين اليابان والاتحاد الأوروبي. عقدت قمة العام الماضي عبر الإنترنت.

في المحادثات الأخيرة، تبادل قادة اليابان والاتحاد الأوروبي وجهات النظر حول الحد من الاعتماد على الطاقة في روسيا. في 4 مايو/ أيار أعلن الاتحاد الأوروبي عن مشروع خطة لحظر واردات النفط من روسيا بحلول نهاية هذا العام كعقوبات إضافية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. أعلن كيشيدا في قمة مجموعة السبعة عبر الإنترنت يوم الاثنين أن اليابان ستحظر واردات النفط الروسية من حيث المبدأ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)