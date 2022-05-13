علماء يلتقطون أول صورة على الإطلاق للثقب الأسود في مجرة درب التبانة

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طوكيو - (جيجي برس) - قال فريق دولي يضم علماء فلك يابانيين، الخميس، إنه التقط أول صورة مباشرة للثقب الأسود الهائل في مركز مجرة ​​درب التبانة.

التقط الفريق صورة الثقب الأسود على بعد 27000 سنة ضوئية من الأرض من خلال آلية التعاون الدولي نفسها التي اعتمدت على التلسكوب إيفنت هوريزون والذي يجمع ثمانية مراصد راديوية حول العالم لتشكيل تلسكوب افتراضي واحد بحجم الأرض قوي بما يكفي لرصد كرة الغولف على الأرض. قمر.

وهذه هي الصورة الثانية لهم بعد نشرهم في 2019 صورة لثقب أسود عملاق في قلب مجرة أخرى يدعى ” ميسيير 87 أو إم 87“. وذلك الثقب كان أكبر من هذا بألف مرة حيث كان حجمه يزيد عن حجم الشمس بحوالي 6.5 مليار مرة.

وتكون الثقوب السوداء نجمية عندما يكون لها كتلة توازي بضع شموس، أو ضخمة للغاية عندما يكون لها كتلة من ملايين أو حتى مليارات الشموس.

والصورة التي حصل عليها الفريق إثر جهود أكثر من 300 باحث في 80 دولة على مدى خمس سنوات، هي نتيجة تجميع صور كثيرة عن الثقب الهائل في مركز المجرة.

تحتوي مجرة ​​درب التبانة، التي تضم الشمس وكواكبها مثل الأرض، في مركزها جسم فلكي ضخم يصدر موجات راديو.

الجسم ، المسمى القوس أ (علامة النجمة)، وجد أن كتلته تبلغ أربعة ملايين مرة كتلة الشمس في مساحة أصغر من النظام الشمسي. هذا يشير إلى أن الجسم كان ثقبًا أسود.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)