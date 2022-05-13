كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية

أخبار اليابان

سيوؤل- (جيجي برس) - قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان من منطقة سونان في بيونغ يانغ يوم الخميس.

أطلقت المقذوفات حوالي الساعة 6:30 مساءً. (9:30 صباحًا بتوقيت غرينتش) سقطت خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان في بحر اليابان، وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية.

وقال مسؤولون عسكريون كوريون جنوبيون إن الصواريخ قطعت حوالي 360 كيلومترًا ووصلت إلى أقصى ارتفاع يبلغ 90 كيلومترًا.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبوؤ كيشي إن إطلاق الصواريخ ”ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ونحن ندين ذلك بشدة“.

وقدمت طوكيو احتجاجا إلى بيونغ يانغ من خلال سفارتها في بكين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)