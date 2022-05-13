دعوات للتخفيف من قواعد ارتداء الكمامات في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تواجه الحكومة اليابانية بشكل متزايد دعوات لمراجعة طلبها من الجمهور ارتداء أقنعة الوجه أو الكمامات حتى في الهواء الطلق من حيث المبدأ لمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

نمت مثل هذه الدعوات بعد التقدم في حملات التطعيم ضد كورونا في البلاد وزيادة التحركات في الخارج للسماح للناس بخلع الكمامات.

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو سلبي بشأن تغيير القواعد على الفور، قائلا إن ارتداء أقنعة الوجه أو الكمامات ”احتياطات أساسية“ ضد العدوى.

قال كيشيدا في اجتماع للجنة الصحة والرعاية والعمل في مجلس الشيوخ يوم الخميس ردا على ذلك: ”ليس من الواقعي تخفيف التوصيات المتعلقة بارتداء الكمامات في الوقت الحالي“. على سؤال من نائب معارض. وأضاف ”استخدام الكمامات مهم جدا (للوقاية من العدوى)“.

لفت رئيس جمعية طوكيو الطبية هارو أوزاكي الانتباه من خلال اقتراحه يوم الثلاثاء أن استخدام الكمامات في الهواء الطلق ليس ضروريًا. وقال في مؤتمر صحفي ”مخاطر العدوى ليست عالية جدا في الأماكن جيدة التهوية، لذلك قد يكون من المستحسن مراجعة التوصيات الخاصة بارتداء الكمامات في الهواء الطلق“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)