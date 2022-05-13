البرلمان الياباني يوافق على مشروع قانون الموافقة الطارئة على الأدوية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - سن البرلمان الياباني يوم الجمعة مشروع قانون لإنشاء نظام يمنح الموافقة التنظيمية الطارئة للقاحات والأدوية والسلع الطبية الأخرى في المواقف العاجلة مثل انتشار مرض معد.

تمت الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الأدوية والأجهزة الطبية بالإجماع في جلسة عامة لمجلس الشيوخ الياباني في ذلك اليوم. أجاز التعديل مجلس النواب في وقت سابق.

بموجب القانون سيتم منح الموافقة التنظيمية للأدوية واللقاحات حتى قبل الانتهاء من التجارب السريرية إذا تأكدت سلامتها ويمكن تقدير فعاليتها.

يأتي إنشاء النظام بعد تخلف اليابان عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية في وضع لقاحات كورونا للاستخدام العملي.

اللقاحات التي يتم توزيعها في الخارج والتي يُقدر أنها فعالة، على سبيل المثال، يمكن منحها موافقة طارئة دون إجراء تجارب إكلينيكية في اليابان، مما يتيح توزيعها بشكل أسرع من نظام الموافقة الصيدلانية الخاص الحالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)