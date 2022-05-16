الأحزاب اليابانية توافق على مخطط تفصيلي لمشروع قانون لحماية ضحايا المواد الإباحية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - اتفقت الأحزاب اليابانية الحاكمة والمعارضة الرئيسية يوم الجمعة على مخطط لمشروع قانون مزمع لحماية الأشخاص الذين انتهى بهم الأمر بالظهور في مقاطع فيديو إباحية ضد إرادتهم.

تم وضع المخطط من قبل الائتلاف الحاكم للحزب الليبرالي الديمقراطي حزب كوميتو وأربعة أحزاب معارضة رئيسية - الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، نيبون إيشين نو كاي، والحزب الديمقراطي من أجل الشعب والحزب الشيوعي الياباني.

يتضمن المخطط إجراءً انتقاليًا للسماح للممثلين الإباحيين بإلغاء العقود بحرية لمدة عامين بعد إصدار مقاطع الفيديو التي يظهرون فيها.

الإجراء الانتقالي الذي طلبه جانب المعارضة، سيكون ساري المفعول لمدة عامين من تطبيق التشريع المخطط له. ستكون فترة الإلغاء المعتادة في مشروع القانون سنة واحدة.

وفقًا للخطوط العريضة، لن تكون هناك حاجة للممثلين الذين يلغون عقودهم لدفع تعويضات، بينما ستكون شركات إنتاج الفيديو ملزمة بحذف وجمع مقاطع الفيديو الخاصة بالممثلين الذين يبطلون عقودهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)