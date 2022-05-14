وزيرا خارجية اليابان وأوكرانيا يتفقان على أهمية مواصلة العقوبات ضد روسيا

أخبار اليابان

فايسنهاوس- (جيجي برس) - أكد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي خلال لقاء مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا يوم الجمعة حرصه على متابعة تحمل مسؤولية روسيا عن غزوها لأوكرانيا.

والتقى هاياشي مع كوليبا في فايسنهاوس بشمال ألمانيا على هامش اجتماع يستمر ثلاثة أيام لوزراء خارجية مجموعة السبع ابتداء من يوم الخميس.

وقال هاياشي إن الفظائع التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا غير مقبولة ويجب أن تتم محاسبة موسكو.

كما أكد الوزيران على أهمية العقوبات المفروضة على روسيا والتي ينفذها المجتمع الدولي بشكل موحد.

وأعرب كوليبا عن امتنانه للدعم الياباني. وقال أيضا إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقدر كثيرا قرار اليابان حظر استيراد النفط الروسي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)