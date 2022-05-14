رئيس وزراء اليابان يلمح لتخفيف قواعد ارتداء الكمامات

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طوكيو - (جيجي برس) - أشار رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في برنامج تلفزيوني يوم الجمعة إلى إمكانية قيام الحكومة بتخفيف معاييرها بالنسبة للأشخاص الذين يرتدون الكمامات لمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

بينما كرر خطة الحكومة لتخفيف قيودها على الحركة في وقت مبكر من شهر يونيو/ حزيران بعد التأكد من وضع فيروس كورونا في البلاد، قال كيشيدا: ”في هذه العملية، نحتاج أيضًا إلى التفكير في الكمامات كإحدى القضايا المطروحة للنقاش. سننظر بشكل كامل في إلى أي مدى يمكننا تخفيف معايير ارتداء الكمامات“.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها كيشيدا إمكانية تخفيف معايير ارتداء الكمامات.

فيما يتعلق بإجراءات مراقبة الحدود ضد الفيروس، قال كيشيدا: ”ينصب تركيزنا الرئيسي على متى ينبغي السماح للسائحين (الأجانب) بالبدء في القدوم إلى اليابان وعدد السياح الذين ينبغي قبولهم“، مضيفًا ”نأمل في إجراء تجربة رحلات المجموعات قريبًا إن أمكن كجزء من الاستعدادات حتى نتمكن من الاستعداد للشهر المقبل وما بعده “.

تم تسجيل البرنامج التلفزيوني مساء الجمعة وبث في وقت متأخر من الليل. وقال رئيس الوزراء في اجتماع لجنة برلمانية صباح الجمعة ”لا أفكر في تخفيف قواعد ارتداء الكمامات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)