جمعية طوكيو الطبية تنادي بمراجعة قواعد ارتداء الأطفال للكمامات

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تجذب جمعية طوكيو الطبية الانتباه لاقتراحها الأخير لمراجعة قواعد ارتداء الأطفال الكمامات كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد.

وراء الاقتراح قلق الجمعية بشأن التأثيرات على نمو الأطفال من ارتداء الكمامات، حيث قال أحد الأطباء إن الكمامات تجعل من الصعب قراءة تعابير الوجه، مما يؤدي من بين أمور أخرى إلى زيادة المشاجرات بين الأطفال.

حثت كويكي يوريكو محافظِة طوكيو الحكومة اليابانية على إظهار وجهة نظر موحدة حول هذه القضية.

على الرغم من مرور أكثر من عامين منذ بداية جائحة كورونا، أبلغت الحكومة المركزية السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد في فبراير/ شباط أنها لا تطلب بشكل موحد استخدام الكمامات للأطفال في دور الحضانة. وقالت الدولة على وجه الخصوص إنها لا توصي بالكمامات للأطفال دون سن الثانية.

لكن بعض المسؤولين الحكوميين المحليين اشتكوا من صعوبة فهم إخطار الحكومة المركزية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)