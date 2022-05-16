العثور على رفات طفلة مفقودة منذ 2019 في وسط اليابان

أخبار اليابان

كوفو، محافظة ياماناشي - (جيجي برس) - خلصت إدارة الشرطة في محافظة ياماناشي يوم السبت إلى أن شفرة كتف بشرية عثر عليها مؤخرًا في منطقة جبلية بمحافظة وسط اليابان تخص فتاة فُقدت من موقع تخييم قريب في 2019.

قالت الشرطة إن نوع الحمض النووي لشفرة الكتف الأيمن يتطابق مع الفتاة ميساكي أوغورا، التي كانت في ذلك الوقت طالبة في الصف الأول بالمدرسة الابتدائية تبلغ من العمر 7 سنوات. اختفت الفتاة من مدينة ناريتا بمحافظة تشيبا بشرق اليابان، خلال زيارتها إلى المخيم بقرية دوشي في محافظة ياماناشي في سبتمبر/ أيلول 2019.

نظرًا لأن شفرة الكتف هو جزء حيوي لاستمرار الحياة ، فقد حكم قسم شرطة ياماناشي بأن ميساكي قد توفيت. وقالت الشرطة إن سبب وفاتها ومتى توفيت لا يزال مجهولا.

أبلغت إدارة الشرطة والدة الفتاة، توموكو، 39، بنتيجة اختبار الحمض النووي في نفس اليوم. ستستمر الشرطة في البحث يوم الأحد، على أمل إعادة أكبر عدد ممكن من العناصر المتعلقة بالفتاة إلى أسرتها. ستحقق الشرطة أيضًا في سبب وفاة ميساكي، وتشتبه في احتمال تعرض الفتاة لحادث أو وقوعها ضحية لجريمة.

تم العثور على شفرة الكتف الأيمن في 4 مايو/ أيار بالقرب من المكان الذي تم فيه اكتشاف جزء من جمجمة بشرية الشهر الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)