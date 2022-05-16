اليابان تحول مواقع القواعد العسكرية الأمريكية السابقة لحدائق عامة

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غينوان، أوكيناوا - (مطبعة جيجي) - صرح رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأحد أنه سيتم تحويل موقع سكني في قاعدة أمريكية في محافظة أوكيناوا إلى حديقة قبل عودتها المخطط لها إلى اليابان في السنة المالية 2024 أو بعد ذلك.

وقال في مراسم اليوم لإحياء الذكرى الخمسين لعودة أوكيناوا إلى اليابان من الاحتلال الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، الذي أقيم في مدينة غينوان بالمحافظة الواقعة أقصى جنوب اليابان، ستكون الحديقة مخصصة للاستخدام المشترك من قبل اليابان والولايات المتحدة. وقد حضر رئيس الوزراء الحدث شخصيًا.

الأرض المعنية هي منطقة سكنية تبلغ مساحتها 23 هكتارًا في معسكر فوستر التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية، والمعروف أيضًا باسم كامب زوكيران.

وقال كيشيدا: ”سنقوم بالاستعدادات اللازمة حتى نتمكن من البدء في استخدام الحديقة في السنة المالية المقبلة“ التي تبدأ في أبريل/ نيسان 2023. وأضاف ”نأمل في تحقيق نتائج ملموسة بشكل مطرد واحدة تلو الأخرى حيث نهدف إلى تقليل العبء الثقيل الذي تتحمله أوكيناوا لاستضافة القواعد العسكرية الأمريكية“.

في وقت سابق يوم الأحد، زار كيشيدا منطقة لوار بلازا التي تمتد على مدينة أوكيناوا وقرية كيتاناكاغوسوكو، وقال للمسؤولين المحليين ”أريد أن تستخدم الحديقة بشكل نشط“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)