بعد 50 عامًا: انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع في أوكيناوا

أخبار اليابان

ناها، أوكيناوا - (جيجي برس) - تشهد محافظة أوكيناوا انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع بين سكانها، وخاصة الرجال، حيث ألقى الخبراء باللوم على تغيير النظام الغذائي في ظل الاحتلال الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية.

بعد رجوعها إلى اليابان من حكم الولايات المتحدة قبل 50 عامًا، في 15 مايو/ أيار 1972، بقيت أوكيناوا عالية في تصنيفات كل محافظة على حدة لمتوسط ​​العمر المتوقع، والتي تم تسجيلها من قبل وزارة الصحة كل 5 سنوات بناءً على التعداد الوطني وغيرها البيانات.

كان لدى أوكيناوا أطول متوسط ​​عمر متوقع بين 47 محافظة في اليابان في عام 1980 لكل من الرجال والنساء. لكن رجال أوكيناوا الذين احتفظوا بالمركز الأول في عام 1985، تراجعوا إلى المركز الخامس في عام 1990. بعد أن صعدوا إلى المركز الرابع في عام 1995، انخفضوا فجأة إلى المرتبة 26 في عام 2000 وظلوا منخفضين منذ ذلك الحين. احتل الرجال في أوكيناوا المرتبة 36 في عام 2015.

احتلت نساء أوكيناوا المركز الثالث في عام 2010 بعد أن حافظن على المركز الأول حتى عام 2005، ثم تراجع إلى المركز السابع في عام 2015.

يعزو قسم الصحة وطول العمر في حكومة محافظة أوكيناوا النتائج إلى السمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة بين سكان أوكيناوا بسبب التحول من المطبخ المحلي التقليدي القائم على الخضار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)