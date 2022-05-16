بايدن يشكر أوكيناوا في الذكرى الخمسين لعودة المحافظة لليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - أعرب الرئيس جو بايدن يوم الأحد عن امتنانه العميق لمساهمة محافظة أوكيناوا في اليوم الذي يصادف الذكرى الخمسين لعودة المحافظة الواقعة أقصى جنوب اليابان إلى البلاد بعد الاحتلال الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية.

قال بايدن إن معركة أوكيناوا، المعركة البرية التي دارت بين القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة والجيش الياباني آنذاك خلال الحرب العالمية الثانية، ”كانت واحدة من أكثر الحروب تدميراً“، حيث فقدت العديد من الأرواح الأمريكية واليابانية.

وقال ”لكن في العقود التي تلت ذلك، تحولت العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان من واحدة من الأعداء في ساحة المعركة إلى حلفاء متحدون في هدف مشترك، وأصبحا الآن أقرب الأصدقاء“.

وقال بايدن ”إنني ممتن للغاية لدعم اليابان القوي للديمقراطية والحرية وسيادة القانون ولمساهمة أوكيناوا في تعزيز هذه المثل العليا“.

وقال إن عودة أوكيناوا لليابان ”يمثل نهاية فصل من علاقتنا وبداية فصل آخر“. وقال بايدن مشيرًا إلى أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ”أقوى مما كان عليه في أي وقت مضى، ويرتكز على قيمنا المشتركة ورؤيتنا المشتركة من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ ”والتي تعد عنصر لا يقدر بثمن يعمق العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)