مشاعر مختلطة لسكان أوكيناوا بعد 50 عامًا من عودتها لليابان من الاحتلال الأمريكي

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غينوان، محافظة أوكيناوا- (جيجي برس) - أعرب سكان محافظة أوكيناوا عن مشاعر مختلطة بعد 50 عامًا من عودة محافظة أقصى جنوب اليابان إلى البلاد بعد 27 عامًا من خصوعها للاحتلال الأمريكي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

قال الموظف العام السابق كاتسوهيدي مياغي ، 78 عامًا، عن ذكرياته في وقت العودة ”أصبح جواز السفر غير ضروري (للسفر إلى البر الرئيسي لليابان). لقد ساعدني هذا حقًا“.

وقال مياغي إنه بعد العودة، تم استصلاح المزيد والمزيد من بحر أوكيناوا على الرغم من أنه كان من المفترض أن تصبح محافظة ذات توجه سياحي، مضيفًا أنه لذلك لا يشعر بالرغبة في الاحتفال الكامل بهذه الذكرى.

حضر مياغي حفلًا أقيم في مدينة أوكيناوا في غينوان يوم الأحد لإحياء الذكرى الخمسين لعودة المحافظة يوم 15 مايو/ أيار 1972.

في غضون ذلك، قال العضو السابق في مجلس محافظة أوكيناوا هيروكو ياماشيرو، 78 عامًا، والذي شارك أيضًا في الحفل ”لقد تمكنت أوكيناوا من التطور على هذا النحو بفضل العودة لليابان على الرغم من وجود الكثير من المشاكل أيضًا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)