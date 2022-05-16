اليابان تخفف قيود الحجر الصحي للزائرين من كوريا الجنوبية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت الحكومة اليابانية يوم الاثنين إنها ستعفي المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية من الحجر الصحي في منشآت مخصصة إذا ثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا الجديد عند دخول اليابان، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

حاليًا يُطلب من الوافدين من الدولة المجاورة الذين لم يحصلوا على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا البقاء لمدة ثلاثة أيام على الأقل في المرافق التي تختارها الحكومة.

يُطلب من الذين تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا الحجر الصحي لمدة سبعة أيام من حيث المبدأ في المنزل أو في أماكن إقامة أخرى. سيتم إلغاء هذا المطلب من يوم الثلاثاء

اعتبارًا من يوم الثلاثاء، سيُطلب من الذين ليس شهادات تثبت تلقيهم الجرعة الثالثة عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام من حيث المبدأ. لكن يمكنهم إنهاء العزل في وقت مبكر إذا كانت نتيجة اختبارهم سلبية للفيروس بعد ثلاثة أيام أو أكثر من وصولهم وتقديم النتائج السلبية إلى وزارة الصحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)