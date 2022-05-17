الحكومة اليابانية تساعد في استخدام الأخشاب المحلية بعد حظر الاستيراد من روسيا

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طوكيو- (جيجي برس) - تخطط وكالة الغابات اليابانية لتقديم مساعدات مالية للشركات التي تتحول من استخدام الخشب المستورد إلى الخشب المحلي، في أعقاب الحظر الذي تفرضه الحكومة على واردات الأخشاب من روسيا كجزء من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها طوكيو على موسكو لغزوها أوكرانيا.

وسيبدأ هذا الشهر قبول طلبات المساعدة من شركات الأخشاب وغيرها. ستستخدم الوكالة حوالي 4 مليارات ين من الأموال الاحتياطية المخصصة في ميزانية الحكومة المالية 2022 كموارد للإعانات. التفاصيل، مثل الحد الأقصى للإعانات، سيتم تحديدها لاحقًا.

على وجه التحديد، ستقدم الوكالة إعانات لتغطية نصف تكاليف النقل المحلي للأخشاب عن طريق البر إذا كان إجمالي مسافة السفر 100 كيلومتر أو أكثر. النقل عن طريق البحر سيكون أيضا مؤهلا للحصول على الإعانات. ستغطي الوكالة الحكومية أيضًا نصف تكاليف تخزين الأخشاب.

علاوة على ذلك، ستتحمل الوكالة جزءًا من تكاليف شراء الأخشاب المنشور لبناة المنازل، حيث يختلف مجموع المساعدة اعتمادًا على كمية الأخشاب المنزلية التي يستخدمونها. وستغطي أيضًا تكاليف تغيير تصميمات المنزل إذا أصبحت هذه التغييرات ضرورية بسبب التحول إلى الخشب المحلي الذي تختلف قوته عن قوة الخشب المستورد المستخدم سابقًا.

تم تضمين برنامج المساعدة للتحول إلى الخشب المحلي في حزمة إجراءات الطوارئ الشاملة للحكومة لمواجهة الأسعار المرتفعة، والتي تم تبنيها في أواخر الشهر الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)