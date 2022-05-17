اليابان تطور مقاتلات جديدة بالتعاون مع بريطانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - ذكرت مصادر مطلعة اليوم الاثنين أن الحكومة اليابانية تدرس بشكل مشترك تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي لتحل محل طائرة F-2 الحالية لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.

أكد رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو ونظيره البريطاني بوريس جونسون في محادثاتهما في 5 مايو/ أيار أن بلديهما سيتفقان على الخطوط العريضة لبرنامج التطوير المشترك بحلول نهاية العام.

ومن المقرر أن تبدأ سلطات الدفاع في البلدين محادثات بشأن التفاصيل.

على الجانب الياباني ، ستتولى شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة قيادة التصميم والتطوير والتخطيط لتطوير هيكل الطائرة والمكونات الأخرى مع شركة BAE Systems PLC البريطانية العملاقة في مجال الطيران والدفاع.

وتتعاون شركة IHI اليابانية للآليات الثقيلة مع شركة رولز رويس البريطانية في العمل على المحرك منذ يناير/كانون الثاني.

وتأمل وزارة الدفاع في أن تبدأ نشر المقاتلات الجديدة بحلول عام 2035 تقريبا عندما يبدأ إخراج أسطول مقاتلات F-2 من الخدمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)