اليابان تفتح أبوابها أمام الزوار الأجانب الشهر القادم

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال مسؤولون حكوميون يوم الاثنين إن الحكومة اليابانية تخطط لإطلاق مشروع تجريبي في أوائل يونيو/ حزيران لقبول المشاركين في الجولات الجماعية من الخارج مرة أخرى.

سيتم الإعلان عن الخطوة لاستقبال السياح الأجانب، غير المسموح لهم حاليًا بدخول اليابان بسبب إجراءات مراقبة الحدود الخاصة بفيروس كورونا في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

إذا لم تكن هناك مشاكل كبيرة، ستقوم الحكومة بالتدريج بتوسيع نطاق السياح الأجانب المسموح لهم بدخول اليابان.

في برنامج تلفزيوني يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو إن مصدر القلق الرئيسي بشأن تدابير مراقبة الحدود هو متى وإلى أي مدى ستعيد اليابان فتح حدودها أمام السياح الأجانب.

وقال ”سنجري تجربة قريبا“ لبدء إعادة فتح الحدود في الشهر المقبل أو بعده.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)