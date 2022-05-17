الحكومة اليابانية قد تدعو إلى تسريع إنشاء التعزيزات الهيكلية المضادة للزلازل لقطارات الطلقة

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طوكيو- (جيجي برس) - علم يوم الثلاثاء أن وزارة النقل اليابانية ستنظر في مطالبة شركات مجموعة السكك الحديدية اليابانية بتسريع العمل على التعزيزات الهيكلية المضادة للزلازل لمنشآت قطارات الطلقة.

سيأتي الطلب المحتمل بعد أن أوقفت شركة سكك حديد شرق اليابان، جزءًا من عمليات خط توهوكو شينكانسن لفترة طويلة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب بشكل أساسي محافظتي فوكوشيما ومياغي، وكلاهما في توهوكو شمال شرق اليابان في منتصف مارس/ آذار.

تعمل شركة سكك حديد شرق اليابان على تعزيز أرصفة الجسور وأعمدة الكهرباء ضد الزلازل الكبيرة المحتملة، لكن التكاليف تمثل عقبة. وأشار مسؤولون بالوزارة إلى إمكانية إجراء مناقشات بشأن السماح لهم بزيادة أجور قطارات الطلقة لتغطية تكاليف أعمال التعزيز.

قال وزير النقل تيتسو سايتو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه سيتم تشكيل لجنة خبراء للنظر في تدابير لتقليل الأضرار الناجمة عن الزلزال لعمليات قطارات الطلقة، بما في ذلك تلك الخاصة بمنع الخروج عن المسار.

وفي حين أشار سايتو إلى أن اللجنة ستتناول الجوانب التكنولوجية، قال إنه سيتم عقد ”مناقشات واسعة“ إذا خلصت اللجنة إلى ضرورة تسريع أعمال التعزيز ضد الزلازل واتخاذ تدابير لتغطية التكاليف. وسيعقد الاجتماع الأول للجنة في 31 مايو/ أيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)