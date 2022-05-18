الحكومة اليابانية تبدأ تعليم اللغة اليابانية عبر الإنترنت للأوكرانيين الفارين لليابان من الغزو الروسي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أطلقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء برنامجًا لتعليم اللغة اليابانية عبر الإنترنت مجانًا للأشخاص الذين تم إجلاؤهم ممن فروا إلى اليابان من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.

وبموجب البرنامج، رتبت وكالة الشؤون الثقافية ووكالة خدمات الهجرة لعشرات من مدارس اللغة اليابانية لقبول هؤلاء الذين تم إجلاؤهم كطلاب.

يوم الثلاثاء، بدأت مدرسة في حي شينجوكو بطوكيو دروس اللغة اليابانية. وتخطط لتعليم هؤلاء الذين تم إجلاؤهم لمدة 150 ساعة على مدار شهرين، على أمل أن يتمكن طلابها من المشاركة في محادثات يومية.

وفقًا لوكالة الشؤون الثقافية، تم إجلاء 984 شخصًا من أوكرانيا في اليابان حتى يوم الأحد.

تزود الوكالة البلديات التي استقبلت مثل هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بإعانات لتغطية تكاليف توظيف مدرسين للغة اليابانية لهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)