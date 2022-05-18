اليابان تسن مشروع قانون لجعل إجراءات المحكمة المدنية عبر الإنترنت

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طوكيو- (جيجي برس) - سن البرلمان الياباني يوم الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى جعل جميع إجراءات المحاكمات المدنية على الإنترنت.

أقر مجلس الشيوخ في جلسة عامة مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية للسماح بإجراءات المحاكمة بأكملها، من رفع دعوى إلى إصدار قرار عبر الإنترنت، بهدف تعزيز راحة المواطنين وتقصير الوقت اللازم لإكمال الإجراءات.

تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الأصوات بدعم بشكل رئيسي من الائتلاف الحاكم للحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، وكذلك المعارضة نيبون إيشين نو كاي .

تعتزم وزارة العدل المضي قدما في الاستعدادات على مراحل، بهدف تطبيق قانون الإجراءات المدنية المنقح بشكل كامل في السنة المالية 2025.

في الوقت الحاضر، يجب تقديم شكوى مكتوبة وموجز مكتوب أو إرسالها بالبريد إلى المحكمة. سيسمح القانون المعدل بتقديم مثل هذه الوثائق عبر الإنترنت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)