اليابان تحث الصين على لعب دور مسؤول تجاه الأزمة الأوكرانية

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طوكيو- (جيجي برس) - حث وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي يوم الأربعاء الصين على لعب دور مسؤول في الحفاظ على السلام والأمن العالميين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

خلال مؤتمر بالفيديو لمدة 70 دقيقة مع وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي، قال هاياشي إن العدوان العسكري الروسي يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وقال هاياشي في بداية المؤتمر إن اليابان والصين لديهما العديد من القضايا المعلقة، مضيفا أن البلدين ”بحاجة إلى بذل جهود معا لبناء علاقات بناءة ومستقرة“.

وقال وانغ إن الذكرى الخمسين هذا العام لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستكون علامة بارزة، معربا عن أمله في أن تتطور العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

أعرب هاياشي عن قلقه البالغ إزاء عمليات الدخول المتكررة من قبل سفن الحكومة الصينية في المياه اليابانية حول جزر سينكاكو في محافظة أوكيناوا والأوضاع في بحر الصين الشرقي والجنوب، وكذلك بشأن قضايا حقوق الإنسان في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي. تدار سينكاكو في بحر الصين الشرقي من قبل اليابان وتطالب بها الصين التي تسميها دياويو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)