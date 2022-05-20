عدد زوار اليابان يتعدى 100 ألف زائر في الشهر لأول مرة منذ عامين

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهرت بيانات حكومية الأربعاء أن العدد التقديري للزوار الأجانب لليابان بلغ 139500 في أبريل/ نيسان، متجاوزًا 100 ألف زائر للمرة الأولى منذ مارس/ آذار 2020، عندما بدأ انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وجاءت الزيادة بعد أن بدأت الحكومة في إعادة فتح الحدود أمام الأجانب في مارس/ آذار من هذا العام تحت شروط معينة.

قفز الرقم 13 ضعفًا عن العام السابق، لكنه ظل منخفضًا بنسبة 95.2٪ عن المستوى المسجل في أبريل/ نيسان 2019، قبل الجائحة، وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية.

بدأت اليابان في تخفيف إجراءات مراقبة الحدود الخاصة بفيروس كورونا في مارس/ آذار من هذا العام، مما يسمح بدخول جديد للأجانب لأغراض أخرى غير السياحة. اعتبارًا من 10 أبريل/ نيسان، يُسمح لما يصل إلى 10000 أجنبي يوميًا بدخول البلاد.

في أبريل/ نيسان بلغ عدد الزوار من فيتنام 29800 مقابل 22400 من الصين و 11700 من إندونيسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)