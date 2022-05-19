قاذفات قنابل صينية تحلق بين جزر أوكيناوا اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - مرت قاذفتان صينيتان من طراز H-6 بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكو، وكلاهما في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان، يوم الأربعاء، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية.

حلقت القاذفات في الاتجاه الجنوبي من بحر الصين الشرقي ثم حلقت فوق المحيط الهادئ قبل أن تعود في الاتجاه المعاكس.

وقال مسؤولون بالوزارة إن القاذفات الصينية كانت محملة بما يبدو أنها صواريخ مضادة للسفن، وقد ردت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية على الحادث وأكدت عدم توغل في المجال الجوي الياباني.

وبحسب الوزارة، فقد تم رصد مثل هذه الرحلة لطائرة حربية صينية آخر مرة في فبراير/ شباط، وتبحث الوزارة عن أي اتصالات بين الرحلة الأخيرة ونشاط حاملة الطائرات الصينية لياونينغ في المياه القريبة منذ أوائل هذا الشهر.

شوهد أكثر من 200 هبوط وإقلاع للطائرات على متنحاملة الطائرات الصينية لياونينغ جنوب أوكيناوا في المحيط الهادئ، وربما أجرت القاذفات تدريبات على الاستكشاف والقتال بالاشتراك مع حاملة الطائرات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)