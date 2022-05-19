اليابان تتعهد بتقديم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو اليوم الخميس أن بلاده ستقدم 300 مليون دولار كمساعدات مالية إضافية لأوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وسيحدد كيشيدا خطة المساعدة في قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقمة رباعية مع قادة من الولايات المتحدة وأستراليا والهند في طوكيو الأسبوع المقبل.

وقال كيشيدا للصحفيين ”لقد تم إبلاغنا بأن أوكرانيا تحتاج حتى إلى مساعدة قصيرة المدى لأوضاعها المالية التي ساءت بسبب الغزو الروسي. وسنقوم بالاستجابة لذلك بصفتنا عضوا في مجموعة الدول السبع والمجتمع الدولي“.

وعدت اليابان حتى الآن بقروض ميسرة بالين بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا وقدمت لأوكرانيا والدول المجاورة ما إجماليه 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة.

وكانت اليابان وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع اتفاقا لمنح قرض بـمبلغ 300 مليون دولار مع أوكرانيا. وبالقرار الأخير ترفع اليابان قروضها لأوكرانيا إلى 600 مليون دولار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)