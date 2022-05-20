اليابان تسن مشروع قانون لمساعدة النساء في مواجهة الفقر والعنف المنزلي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - سن البرلمان الياباني يوم الخميس مشروع قانون لتعزيز المساعدة العامة لمساعدة النساء في المواقف الصعبة، مثل الفقر والعنف المنزلي، ومساعدتهاعلى الاستقلال.

في جلسة عامة في ذلك اليوم وافق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون الذي كان قد وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ.

وقد استندت المساعدة العامة لهؤلاء النساء إلى قانون منع الدعارة لعام 1956 المصمم لحماية النساء اللائي يحتمل أن يعملن في هذا المجال.

ومع ذلك، يعتبر القانون غير كافٍ في وقت تتزايد فيه مشاكل النساء وتصبح أكثر تعقيدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جائحة كورونا.

القانون الجديد، الذي من المقرر أن يصبح ساريًا بشكل أساسي اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2024، سيلزم الحكومة الوطنية برسم سياسة أساسية لدعم النساء في المواقف الصعبة وحكومات المحافظات لتجميع خطط لتعزيز هذا الدعم.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)