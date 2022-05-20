اعتقال مسؤول كبير بوزارة المالية اليابانية بتهمة ضرب راكب بأحد قطارات طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت مصادر استقصائية إن مسؤولا كبيرا بوزارة المالية اليابانية اعتقل الجمعة بتهمة ضرب وركل راكب آخر أثناء سفره على متن أحد القطارات في طوكيو.

اعتقلت إدارة شرطة العاصمة طوكيو هيهاتشيرو أونو، 56 عامًا، نائب الوزير لتخطيط وتنسيق السياسات في أمانة وزارة المالية، حوالي الساعة 12:30 صباحًا يوم الجمعة (3:30 مساءً الخميس بتوقيت غرينتش) بزعم الاعتداء على راكب في قطار خط دين-أون-توشي التابع لشركة طوكيو، وفقا للمصادر.

وقالت المصادر إن أونو بدا وكأنه في طريقه إلى منزله وكان مخمورا بشدة في ذلك الوقت، مضيفة أن الضحية لم يتعرض لأي إصابات رغم تعرضه للاعتداء. ورفضت الشرطة التعليق على ما إذا كان أونو قد اعترف باتهاماته.

تم القبض على أونو حول بوابة تذاكر القطار في محطة ساكورا شينماتشي في حي سيتاغايا بطوكيو من قبل ضباط الشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث بعد مكالمة طارئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)