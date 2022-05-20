اليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على ضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا

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طوكيو- (جيجي برس) - اتفقت اليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة على العمل معا لضمان سلامة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا التي تتعرض للغزو الروسي.

تم التوصل إلى الاتفاق في اجتماع عقد في طوكيو بين رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

كما اتفق كيشيدا وغروسي على أن تتعاون اليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التصريف المخطط للمياه المعالجة في المحيط من محطة فوكوشيما النووية رقم 1 المعطوبة بسبب زلزال مارس/ آذار 2011.

وقال كيشيدا لغروسي ”نحن نقدر بشدة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا“.

قال غروسي إن ضمان السلامة أمر في غاية الأهمية، موضحا خطته لزيارة محطة الطاقة النووية زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، والتي احتلها الجيش الروسي قريبا.

وأعرب غروسي عن امتنانه لليابان لدعمها جهود منع الحوادث النووية.

(النص الآصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)