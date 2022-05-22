اليابان تخفف قواعد ارتداء الكمامات

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلنت الحكومة اليابانية عن تخفيف قواعد وإرشادات ارتداء الكمامات يوم الجمعة بما يتماشى مع اقتراح من الخبراء.

قالت الحكومة إن ارتداء الكمامات للحماية من فيروس كورونا لم يعد ضروريًا في الهواء الطلق إذا كان هناك القليل من المحادثات، حتى في المواقف التي لا يمكن فيها الحفاظ على مسافة اجتماعية كافية.

قالت الحكومة أيضًا إنها لم تعد تقدم طلبًا شاملاً بأن يرتدي أطفال ما قبل المدرسة الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أكثر الكمامات، وهو ما أوصت به الحكومة في وقت ما.

يوم الخميس قدم المجلس الاستشاري لفيروس كورونا بوزارة الصحة اقتراحًا بتخفيف قواعد ارتداء الكمامات.

وفقًا للإرشادات الجديدة، لا يحتاج الناس إلى ارتداء الكمامات في الخارج، بغض النظر عما إذا كانوا يتحدثون إلى الآخرين، إذا كانوا على بعد مترين على الأقل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)