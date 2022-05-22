طوكيو تنهي قيود تناول الطعام الخاصة بفيروس كورونا

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طوكيو- (جيجي برس) - قررت حكومة مدينة طوكيو يوم الجمعة إنهاء قيود تناول الطعام الخاصة بفيروس كورونا للمطاعم والحانات المعتمدة عندما تنتهي فترة التأهب لانتعاش الإصابات في نهاية يوم الأحد.

وقالت محافظِة طوكيو كويكي يوريكو في اجتماع لفريق العمل المعني بفيروس كورونا التابع لحكومة العاصمة: ”لم نشهد أي توسع في الإصابات كان يُخشى حدوثه بعد فترة عطلة الأسبوع الذهبي“ بين أواخر أبريل/ نيسان وأوائل مايو/ أيار.

وأضافت كويكي: ”نريد أن ندخل مرحلة نمنع فيها انتشار الفيروس من خلال اتخاذ الإجراءات الأساسية للسيطرة على العدوى بدقة“.

في الوقت الحالي، يُسمح لمؤسسات تناول الطعام والشراب في طوكيو المعتمدة باتخاذ تدابير كافية لمكافحة العدوى بقبول تناول الطعام الجماعي لما يصل إلى ثمانية أشخاص لكل طاولة لمدة تصل إلى ساعتين.

ستنتهي القيود في نهاية يوم الأحد، عندما تنتهي فترة التحذير دون تمديدها كما هو مقرر في اجتماع فريق العمل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)