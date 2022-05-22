شرطة طوكيو في حالة تأهب قصوى قبل القمة الرباعية

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طوكيو- (جيجي برس) - شرطة طوكيو في حالة تأهب قصوى قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأولى لليابان كرئيس اعتبارًا من يوم الأحد وقمة رباعية بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند التي ستعقد في العاصمة اليابانية يوم الثلاثاء.

تحشد إدارة شرطة العاصمة في طوكيو حوالي 18000 ضابط شرطة لضمان أمن العاصمة، وهو نفس العدد تقريبًا الذي تم نشره في وقت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان في عام 2019.

قال يوشيهيكو أويشي، المشرف العام على شرطة العاصمة، بعد أن وضعنا في الاعتبار الغزو الروسي لأوكرانيا، ”سنقوم بتعزيز عملنا الشرطي في الوقت الذي نواجه فيه وضعًا خطيرًا يهز الشؤون الدولية على محمل الجد“.

في دار الضيافة الحكومية في حي ميناتو بطوكيو يوم الأربعاء أجرت شؤطة طوكيو تدريبات على حماية الشخصيات المهمة والتخلص من القنابل.

تقوم شرطة طوكيو بتعبئة الوحدات التي تستخدم كلاب الأمن أو المركبات الكهربائية ذات العجلتين Segway لحراسة الأماكن التي يتجمع فيها الكثير من الناس، مثل محطات القطار الطرفية ومطار طوكيو الدولي في هانيدا.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)