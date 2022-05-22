رفع جماعة أوم شينريكيو اليابانية من قائمة الإرهاب الأمريكية

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واشنطن- (جيجي برس) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنها أزالت خمس مجموعات، بما في ذلك جماعة أوم شينريكيو اليابانية المنحلة، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

تم رفع اسم أوم شينريكيو التي ارتكبت العديد من الجرائم الخطيرة بما في ذلك هجوم غاز السارين القاتل عام 1995 على شبكة مترو أنفاق طوكيو، من القائمة ربما لأن زعيم أوم شينريكيو السابق تشيزو ماتسوموتو، الذي أطلق عليه اسم شوكو أساهارا، قد تم إعدامه في عام 2018.

يقوم القسم بمراجعة القائمة كل خمس سنوات. تمت إضافة أوم شينريكيو إلى القائمة في عام 1997.

وقالت الوزارة إن ”المنظمات الخمس لم تعد متورطة في الإرهاب أو النشاط الإرهابي ولا تحتفظ بالقدرة والنية على القيام بذلك“.

وقالت الوزارة إن ”عمليات الإزالة هذه لا تهدف إلى التغاضي عن الأعمال الإرهابية أو تبرير الأعمال الإرهابية التي انخرطت فيها كل مجموعة من هذه الجماعات سابقًا أو الأذى الذي تسببت فيه التنظيمات بضحاياها“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)