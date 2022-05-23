إمبراطور اليابان يلتقي بالرئيس الأمريكي في طوكيو

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طوكيو- (جيجي برس) - التقى الإمبراطور الياباني ناروهيتو بالرئيس الأمريكي الزائر جو بايدن في القصر الإمبراطوري في طوكيو لمدة 30 دقيقة اليوم الاثنين.

وصل بايدن إلى القصر الإمبراطوري بعد الساعة 10 صباحًا (1 صباحًا بتوقيت غرينتش) بالسيارة. نادى ”مرحبًا“ بعد خروجه من السيارة ورحب به الإمبراطور بابتسامة، دون أن يتصافحا.

وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري، استقبل الاثنان بعضهما البعض باللغة الإنكليزية، وأخبر الإمبراطور بايدن أنه يأمل في أن تعزز زيارة الرئيس الأمريكي العلاقات الودية بين البلدين.

شكر الإمبراطور ناروهيتو بايدن على زيارة المناطق المتضررة من الزلزال والتسونامي الكبير في مارس/ آذار 2011 الذي ضرب شمال شرق اليابان.

ورد بايدن بأنه أعجب بالطريقة التي استجاب بها الشعب الياباني للوضع المأساوي، بحسب الوكالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)