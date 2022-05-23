توافق اليابان والولايات المتحدة على تعزيز تحالفهما

أخبار اليابان

طوكيو ، 23 مايو (جيجي برس) - أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين أن بلديهما سيعززان قدرات الردع والاستجابة لتحالفهما.

في اجتماع في طوكيو، اتفق الزعيمان على أن طوكيو وواشنطن ستتواصلان عن كثب لتعزيز الردع الموسع للولايات المتحدة بما في ذلك المظلة النووية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع قال كيشيدا إن اليابان ترحب بالإطار الاقتصادي الدولي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة وتخطط للمشاركة فيه وتقديم التعاون.

في القمة اتفق كيشيدا وبايدن على معارضة أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة في بحار الصين الشرقية والجنوبية. وتأكيدا على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان، دعا الزعيمان أيضا إلى حل سلمي لقضية تايوان.

أخبر كيشيدا بايدن عزمه على تعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل كبير وزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)