بايدن يتعهد بالرد عسكريا في حالة غزو تايوان

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طوكيو- (جيجي برس) - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الإثنين، إن بلاده ستتدخل عسكريا إذا غزت الصين تايوان.

في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بعد اجتماع في طوكيو، تم سؤال بايدن عما إذا كان مستعدًا للرد عسكريًا في حالة غزو تايوان.

أجاب بايدن ”نعم، هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا“.

وقال بايدن إنه بينما تتفق الولايات المتحدة مع سياسة بكين صين واحدة، فإن فكرة أن تايوان يمكن أن تؤخذ بالقوة ”ليست مناسبة“.

وشدد على أنه من المهم إبقاء العقوبات على روسيا سارية بسبب غزوها لأوكرانيا. إذا لم يتم الإبقاء على العقوبات، ”فما هي الإشارة التي يرسلها ذلك إلى الصين بشأن تكلفة محاولة الاستيلاء على تايوان بالقوة؟“ قال بايدن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)