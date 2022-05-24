بايدن يتعهد بالمساعدة في حل قضية المختطفين اليابانيين على يد كوريا الشمالية

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طوكيو- (جيجي برس) - تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل عن كثب مع الحكومة اليابانية للتوصل إلى حل مبكر لقضية الرعايا اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية منذ عقود، خلال اجتماع مع أفراد عائلات المخطوفين في طوكيو يوم الاثنين.

عُقد الاجتماع في دار ضيافة الدولة وحضره 11 فردًا من أفراد الأسرة، بما في ذلك تاكويا يوكوتا، البالغ من العمر 53 عامًا، رئيس مجموعة للأسر المخطوفة والشقيق الأصغر لميغومي، التي تم اختطافها في عام 1977 عن عمر يناهز 13 عامًا.

أعرب تاكويا عن إحباطه وحزنه، موضحًا لبايدن أن والده ، شيغيرو ، توفي دون أن يتمكن من لم شمله مع ابنته.

وقال تاكويا: ”يشعر جميع أفراد أسر المخطوفين بالألم نفسه“.

واضاف ”اريد ان ترى والدتي ميجومي على الاراضي اليابانية“، معلقا الآمال في أن الولايات المتحدة ستبذل جهودا لتحقيق هذه اللحظة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)